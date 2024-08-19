國民黨立委羅智強。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金涉假帳爭議，台灣民意基金會今（19）日公布民調揭露，民眾黨支持度與政黨好感度皆下滑。國民黨立委羅智強預言，「柯文哲一定會被起訴」，真正的主菜還沒上桌，政治獻金只是前菜，關鍵是後面的京華城案等檢調已盯上的案件，民眾黨正面臨有史以來最大風暴。

羅智強接受廣播專訪時表示，柯文哲已坦言政治獻金案處理荒腔走板，從行政管理端、內部人員的掌握端，顯然民眾黨的內控出了很大問題，但有沒有到人謀不臧、捐款挪為私用的程度，仍有待釐清。而這次風暴對柯文哲最大的傷害是，打破操守品德的盔甲，現在柯將要打赤膊地去面對京華城案。

羅智強認為，現在柯文哲的危機處理被打上大問號，他要時任競選總幹事黃珊珊每天舉行記者會說明「時間有點晚了」，黃珊珊在政治獻金案是競選總幹事，京華城案上她又是副市長，理論上她本來就該負說明責任「目前來看她的責任擔當度是不夠的」。

羅智強指出，柯文哲遲遲不開鍘黃珊珊，主要是因為「他還在想藍綠平衡的問題，他不想成為小藍，希望黨內能有個平衡」，但民眾黨現在面臨生死存亡關頭，柯文哲恐搞錯方向，而現在看來柯文哲沒有要斷然處理黃珊珊，「我個人保持一個很大的問號」。

羅智強認為，柯文哲一定會被起訴，因為如今檢察官都有升官文化，鼓勵他們起訴非民進黨的政治人物，以前總統馬英九為例，卸任後被起訴兩案，至今皆獲無罪，理論上起訴他的檢察官應受懲處，因為定罪率太差，但卻升官，所以他認為無論柯文哲有事或沒事，都會被檢方起訴，至於是否被定罪，是另一回事。