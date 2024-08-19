據中國人民銀行官網消息指出，15至16日中美金融工作組在上海舉行第五次會議。此次會議中，人行與美國財政部就在中美金融工作組框架下，加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，目的是在出現金融壓力事件和金融機構營運風險時，雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡管道，減少不確定性。

人行還就有關問題向美國財政部提出了關切，雙方同意繼續保持溝通。此外，雙方就中共二十屆三中全會中，有關進一步全面深化改革的總體部署、中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

據說明，會議由人行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持，包含國家金融監督管理總局、大陸證監會，以及美聯準會、美國證券交易委員會等部門參會。

而會議中也聽取技術專家組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構營運韌性、氣候風險壓力測試以及跨境交付金融服務監管等。

雙方還舉行中美金融工作組框架下首次金融機構圓桌會，與會中美金融機構聚焦可持續金融，分享了各自的經驗與做法，並就潛在的合作機遇交流了看法。