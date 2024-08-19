中醫大新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志指出，咽喉逆酸病患會出現喉嚨異物感，感覺卡卡等症狀。（羅浚濱攝）

工作是主持人的50歲女子，吃了麻辣鍋後，喉嚨整個卡住，竟然失聲，造成生活和工作嚴重影響，吃了胃食道逆流的藥治療逐漸緩解，也改善飲食，盡量不吃有刺激性或是咖啡因的食物，但還是每隔一段時間，感覺喉嚨會痛，懷疑有其他病症，到中醫大新竹附設醫院求診，耳鼻喉科醫師陳俊志經內視鏡檢查，發現病患咽喉黏膜腫脹，診斷為「咽喉逆酸」。

陳俊志指出，正常人食道和咽喉交界處是很薄的軟骨，並不會把食道阻塞，透過內視鏡檢查，該名患者黏膜腫脹，造成咽喉逆酸，像是一顆球，會卡在食道開口，病人在吞嚥上，會感到異物感，或是常常想要清喉嚨或清痰，可以用藥物消腫，對於黏膜進行保護，卡卡的感覺就會消失。

陳俊志表示，胃食道逆流病患，會有酸氣上來，腸胃不適等症狀，而咽喉逆酸病患的症狀會出現喉嚨異物感，感覺卡卡等症狀。咽喉逆酸為長期胃食道逆流造成，因為喉嚨的黏膜無法抵抗胃酸，造成喉嚨有刺激的症狀。

陳俊志建議改善飲食，避免吃辛辣油炸或是咖啡因食物，像是咖啡、茶、汽水，甜食都可能會讓上食道括約肌力量減弱，容易產生胃酸，也要控制體重，避免過胖或不要吃太飽，不要吃完東西馬上坐著或躺著，平時適度運動減少壓力，或是睡覺時把枕頭墊高，睡覺前三小時不要進食，避免胃酸刺激咽喉。

陳俊志指出，美食很難抵抗，如果真的偶而想來點甜食或辛辣，可以吃完之後喝水或是漱口，減緩不適感，但建議還是要注意飲食。