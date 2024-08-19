桃園一名廟公前天（17日）報案指稱，位於蘆竹區仁愛路三段某土地公廟之土地公神像、彌勒佛神像及地藏王菩薩等三尊神像遭竊，蘆竹分局南崁派出所員警姚冠丞、張國鋒獲報後，隨即到場了解，並調閱現場監視器畫面，並發現1名中年男子於凌晨時分進入公廟竊取上述三尊神像。

員警在調查完畢離去之時，眼尖的員警在現場附近見一名男子神情及穿著及長像極像竊嫌，眼神慌張不敢與警方對視，警向其詢問是否竊取神明，該男坦承稱自己所為，並表示神明會在夢中欺負他，所以才會竊取土地公廟的神明像並將神像丟於路旁之溪邊。

警員帶嫌疑人帶往其所述拋棄之溪邊後，立即發現土地公廟內失竊之三尊神明，隨後將神明從溪邊救出帶返回土地公廟安座；廟公對於本所員警立即破案找回失去之三尊神明表達感謝。

蘆竹警分局長林鼎泰表示，法網恢恢疏而不漏，神明為人民信仰之依靠，影響所及不只是個人，有心之人切勿以為宮廟地處偏遠或無監視器即可趁隙進行違法之事，警方都會傾盡全力努力偵破，將不法之徒繩之於法。