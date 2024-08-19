GoShare首創「暫停模式」，無論是逛超商、等候親友，或是在GoShare營運範圍外的短暫停留，用戶不需重新租借車輛，也不再擔心車輛被別人預約。GoShare App於9月2日起更新至最新版本即可開始使用「暫停模式」；每趟租借滿6分鐘後，就能於App隨時啟用「暫停模式」，享受每分鐘1元的暫停費率。GoShare同日起亦調整「隨借隨還」服務與「定點借還」服務費率。