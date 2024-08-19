民進黨團幹事長吳思瑤。（本報資料照片）

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，外傳立法院長韓國瑜9月將前往基隆幫謝國樑站台，對此，立法院民進黨團批評，難以置信，韓國瑜完全逾越議事中立，且韓國瑜罷免票數多於當選得票數，跑去幫謝國樑，到底是祝福還是詛咒？韓國瑜不智到這種程度嗎？

吳思瑤表示，韓國瑜對於「議事中立」這四個字，上個會期觀察，不管在主持議事程序、議案過程採取的立場，乃至於積極參與國民黨單一政黨的各項活動，這些作為完全逾越議事中立，現在應當講究中立的立法院長，又選擇性在罷免案、高度爭議的政治議題上選邊站，當然就是毫不中立，為了國民黨、在服務國民黨、在搶救謝國樑。

吳思瑤質問，如果韓國瑜在謝國樑的罷免案中，採取護樑、挺樑的立場，那未來國民黨在立法院端出選罷法修正時，韓國瑜是不是也預設會支持國民黨的提案呢？會在整個主持議事或協商的過程，已經很清楚有政治前提？

吳思瑤說，希望韓國瑜應當用行動捍衛立法院議事中立，這是立法院的法規，她是難以置信，如果韓國瑜走上基隆街頭，社會民意可能會有更大反彈，到底是護樑還是害了謝國樑？

民進黨團副幹事長洪申翰指出，看到這個訊息，坦白說心裡蠻意外，沒有想到韓國瑜會不智到要再度讓大家想起他過去被罷免的過往。

洪申翰說，難道高雄市民那場罷免罷錯了嗎，當看到高雄現在經濟發展、產業發展、文化上的總體發展如此蓬勃，不禁認為，2020年高雄市民的決斷，是非常重要轉折點。

洪申翰表示，韓國瑜放下國會議長高度身份，跑去挺謝國樑，再次讓大家想起韓國瑜過去罷免過往，不要忘了韓國瑜怎麼被罷免的，韓國瑜罷免票數多於當選得票數，這樣的政治人物，跑去幫謝國樑，到底是祝福還是詛咒？看到新聞非常詫異，韓國瑜不智到這種程度嗎？