共和黨籍美國總統候選人川普（Donald Trump）近日再度口出狂言，稱在甫落幕的巴黎奧運中「有兩名變性人」，暗諷我國拳擊好手林郁婷和阿爾及利亞拳手凱利夫（Imane Khelif），此事引起資深媒體人黃揚明好奇，不知道總統賴清德敢不敢出手，對川普的發言提出抗議？不過，網友們大多持負面看法，直言賴「才不敢兇美國爸爸」。

川普近日在賓州造勢大會上誓言，將「把男性趕出女性運動」，他指出，本屆奧運裡有2名變性人，他們出生時是男性，後來變性為女性參加拳擊賽事」，雖然沒有指名道姓，但劍指林郁婷和凱利夫意味相當明顯。而對於川普的發言，林郁婷則回應，不用過度解讀此事，身處在友善的社會當中，大家要允許不同的聲音。

黃揚明今（19）日在臉書發文，分享川普攻擊林郁婷的相關報導，並質問賴清德，不知道賴敢不敢要求駐美代表處或體育署，對川普的攻擊提出抗議？許多網友也在黃揚明的貼文留言表示，「川普就是種族主義跟男性至上的標準美國人，意外嗎」、「肯定說沒有指名道姓，不用對號入坐，或是尊重個人言論」、「青鳥還不快出征」、「才不敢兇美國爸爸」、「先縮再說」。

而截至今天下午1點為止，賴清德的臉書、X、IG、Threads等社群平台，尚未對川普攻擊林郁婷一事發表評論。