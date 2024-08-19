台南農產拚外銷，今年上半年市府率團成功爭取鮮果外銷訂單超過4500噸，加上農漁產加工品產值逾4.1億元，開出亮麗的成績單。（洪榮志攝）

台南農產拚外銷，今年上半年市府率團前往日韓星馬加紐等6國，共參加3場國際食品展及舉辦10場大型海外拓銷行動後，成功爭取鮮果外銷訂單超過4500噸，加上農漁產加工品產值逾4.1億元，開出亮麗的成績單。市長黃偉哲19日表示，下半年還將繼續開拓國際市場，助攻農友及業者提高收益。

市府農業局長李建裕還說，台南芒果產量全台第一，今年在日本伊勢丹百貨超市上架時，每顆售價日幣2000至2700元，折合新台幣每顆近600元，顯示已成功打進日本高端市場，未來還會進軍國外平價市場。

今天市府發表2024年上半年台南農產海外拓銷成果時，黃偉哲特別偕來賓仿日本「鏡開」儀式祈福，共同高舉木槌敲擊酒樽，慶賀今年上半年海外拓銷成果豐碩，台南農特產品開拓國際市場更加躍升邁進。

台南農產拚外銷，今年上半年市府率團成功爭取鮮果外銷訂單超過4500噸，加上農漁產加工品產值逾4.1億元，開出亮麗的成績單。（洪榮志攝）

黃偉哲表示，台南物產富饒，擁有許多品質保證兼具特色優質的農特產品，包含芒果、鳳梨與文旦等，為促使台南農漁產品求新求變，不僅需重視國內銷售，更需重視海外通路。市府除參加國際食品展、舉辦通路上架記者會及簽署MOU等拓銷活動外，今年更打破以往模式，透過結合在地盛大慶典，首創將台灣農產帶到日本北海道索朗祭宣傳，盼望以更接地氣的方式，獲得廣大消費者的喜愛與青睞，並提升台南農產品的知名度與市場認可度。

黃偉哲還說，台南上半年的農特產品外銷成績相當優異，下半年市府也會持續與業者、廠商、合作社及農會公私協力，攜手交流、規畫更多通路拓銷活動，為台南農特產品再創銷售高峰，建立穩固國際市場地位，相信「沒有最好、只有更好」。

農業局也認為，台灣鮮果在海外相當受歡迎，像今年在東京、新加坡及首爾等3大食品展，都成功吸引眾多當地消費者及通路商接洽且直接下單訂購；光是鳳梨就有超過3700噸現場訂單的佳績，芒果也創下150噸以上的現場訂單表現。

此外，台南的農漁產加工品，像是冷凍果丁、果乾與果汁等，在參展廠商的努力下，亦陸續獲得來自日本、新加坡及韓國的訂單，展現出深具外銷國際市場的競爭力與高接受度。