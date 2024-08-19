新光金控旗下元富證券擴大數位金融服務，跨界攜手國內電子支付龍頭「街口支付」推出證券線上開戶活動。即日起，凡街口會員至元富證券活動網頁完成線上開戶加交易，即享500元街口幣，享受便捷、安全的支付體驗外，還能擁有數位理財服務，正如元富證券欲傳達「消費」滿足生活所需、「理財」創造美好生活的理念。

元富證券自行研發的行動投資理財平台『好富投APP』，上線後已迅速在APP Store中擁有4.8顆星的高評價，更獲得「一頁式帳務」、「抽屜式五檔報價」、「創新自選股報價」等三項新型專利，滿足了數位原生世代對於證券下單系統所重視的易用性、美觀性及個人化自主性的需求，而街口支付的主要客群介於25-45歲之間的數位原生世代，所以元富與街口攜手深化服務這個世代。

根據金管會發布之2024年6月電子支付統計資訊，街口支付單月創造40.1億代收付金額，用戶數也已來到654.3萬人，亦即在台灣每3個人中就有1人使用街口支付，此次的跨界合作，元富欲邀請街口支付的會員驗體便捷的金融服務，用數位工具輕鬆理財，打造出專屬於自己的被動收入方程式，共創美好的理財生活。

即日起至12月31日，元富證券邀請街口支付會員體驗『好富投APP』，凡街口會員線上開立證券帳戶即可享有200元街口幣，使用元富好富投APP完成首筆交易可以再獲得300元街口幣，此次活動以任務獎勵方式讓街口支付會員逐步熟悉數位投資工具，希望透過此次合作，不僅能為更多客群提供便捷、安全的金融服務，亦讓更多投資人感受數位金融創新的魅力。詳情請見活動網頁https：／／pse.is／6bqwc2