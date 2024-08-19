陳嘉樺（Ella）的新歌〈廢〉傳遞更Chill的生活哲學，她形容：「在努力工作、追求夢想之餘，偶爾也要給自己耍廢的時候，要做個有彈性的人。」MV邀請金獎導演比爾賈操刀，拍攝當天Ella一早就開工，一連跑了不同場域取景，造型上精心設計不同風格，包括搖滾廢物、粉色吃貨、廢睡美人、回收Barbie、森林女僕共5種多變樣貌。

比爾賈也設計了5種視覺畫風，用意識形態的手法創造出「廢」的美學，導演將「廢」暗喻為如陽光、空氣、水般的存在，象徵著放空歇息的重要之外，也是為了儲備更多能量向前邁進，MV為了呈現盡情耍「廢」的主題，置身在荒廢飯店、舊衣回收廠等不同地方。Ella對於各種拍攝畫面、角度都勇於嘗試，其中有一個畫面是要作勢張開嘴巴，透過鏡頭往嘴裡面拍攝，Ella大膽提議「塞進來」，打趣說：「我被穿越了，只有比爾賈導演敢這樣玩，真敢玩啊你！真的有伸過我那麼裡面的，大概就是胃鏡、大腸鏡。」

陳嘉樺日前拍攝新歌〈廢〉MV。（勁樺娛樂提供）

Ella呼應場景得變換截然不同的造型，「搖滾廢物」的她在舞台搖滾奔放，展現帥氣魅力；在由無數個床墊堆疊出的柔軟空間中，她宛如「廢睡美人」展現慵懶怪奇的表演；陽光下展現自然清新卻又帶有性感魅力的「森林女僕」；「粉色吃貨」則是在華麗的餐桌上，以飽滿的粉色喇叭褲造型展現個性態度；而在廢衣回收場，她成了「回收Barbie」與狗演員互動拍攝，將其變成時尚的伸展台，詮釋出令人耳目一新最不浪「廢」的時尚環保精神。