呼吸道傳染疾病流行，嚴重肺炎病例大增，羅東博愛醫院小兒科主任謝錦桐表示，這一波最常見的病毒是肺炎鏈球菌及黴漿菌，許多學齡前兒童被感染，不少案例照X光都已呈現一片白，提醒若孩子出現發燒持續3天合併咳嗽、呼吸喘，就應盡快到院檢查，以免惡化。

謝錦桐指出，進入暑假後有多種呼吸道病原同時流行，包括人類間質肺炎病毒、呼吸道融合病毒、新冠肺炎、腺病毒等，其中以人類間質肺炎病毒和呼吸道融合病毒占最多，感染症狀輕微會有呼吸道感染與咳嗽，嚴重的話會導致肺炎，這波造成急診連續數周天天出現大量住院病人，住院持續滿床，平均待床時間增加。

謝錦桐說，不只病毒種類多，病況程度也加重，過去惡化成嚴重肺炎的比例只有1／10，現在比例成長到3～4倍。臨床上會透過X光判斷肺炎嚴重度，目前不少案例照X光都已呈現一片白，其中黴漿菌因突變產生抗藥性，比起過往更難治癒。

謝錦桐表示，受感染的病例年齡分布自學齡前到國中生都有，其中以學齡前佔多數，學齡前是孩童的免疫發展期，接觸病毒能為自體累積一定的抵抗力，但因目前3～5歲的學齡前孩童，出生於疫情期間，受到妥善的防護與照顧，未獲得「免疫系統訓練」，才會在解封後成為首當其衝的感染者，導致一次碰上多種病毒時，接連中鏢。

羅東博愛醫院也提醒，肺炎初期症狀容易被誤認為感冒，若是發燒持續3天不退，且合併咳嗽、呼吸喘、精神活力下降，應盡快到醫院門診接受全面的檢查，若病情緊急時才到急診，可能因此延誤治療，強調不要輕忽病況，延誤就醫可能導致病情惡化，嚴重恐致呼吸困難甚至休克。