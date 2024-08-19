全球央行年會即將登場，美國聯準會主席鮑爾演說，可望為9月降息鋪路；由於市場預期聯準會降息1碼機率高，有台灣先生之稱的寬量國際策略長谷月涵表示，聯準會9月降息1碼絕對不夠，但這是一個開始，他也警示聯準會降息不是好現象，台股因資金面、消息面(AI)激勵，短期有再破2萬4000點高點機會，但拉長時間、中期角度來說則呈保守態度。

谷月涵分析，聯準會利率政策永遠比市場慢，如先前通膨都起來了，聯準會才開始升息，現在則是等通膨疑慮消彌，才開始啟動降息，但失業率已慢慢起來，經濟也受到傷害了，接下來可能又出現裁員消息，經濟就在負面循環中；谷月涵表示，從歷史的經驗來看，降息不是好現象，股市通常會下去。

不過，台股有台積電撐盤，谷月涵指出，經濟與指數有時候會出現脫鉤，自陸美貿易戰以來，台股一直是亞洲股市中，表現最好的市場之一，有資金面、消息面的支撐，他認為台積電5至10年沒有對手，但現在仍要觀察AI相關類股是否過熱，更簡單來說，台積電晶片賣得嚇嚇叫，但跟台積電買晶片的企業，是否營收也跟著股價同步成長，這是後續值得觀察的指標。

谷月涵認為，網路、筆記型電腦的興起，對人類的生活造成改變，AI也是一樣，但股價漲高遲早會面臨修正、盤整階段，或許不是現在，但卻是遲早要面對的課題。

對於投資AI或科技類股的心法，谷月涵建議，要長期投資，只是股市已到相對高點，千萬不要All in 、槓桿或融資，要抱持風險意識態度來操作。