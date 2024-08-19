美國前總統川普17日對民主黨總統候選人賀錦麗，發動了新的人身攻擊，同時也批評「在奧運會上，有兩位轉變過來的運動員」，劍指奧運金牌台灣女將林郁婷及阿爾及利亞的克莉芙（Imane Khelif）。對此，資深媒體人趙少康今（19日）在臉書批，民進黨政治人物的專長就是蹭體育選手，但對川普的錯誤說法，官方也沒有在第一時間加以駁斥，可能導致積非成是，「賴清德要蹭選手可以，但要先有總統的樣子」。

美聯報導，川普再次譴責兩位奧運金牌得主，錯誤地將女性拳擊手標籤為男性，雖並未提及運動員的名字，但他表示「在奧運會上，有兩位轉變過來的運動員」、「她們是男性。她們轉變為女性，然後參加了拳擊比賽」。

對此，趙少康認為，面對川普的胡言亂語，外交部、卓榮泰跟賴清德到現在一片靜悄悄，「再度證明民進黨面對美國就是隻軟腳蝦，只會喪權辱國」。他並批民進黨政治人物的專長就是「蹭體育選手」，奧運期間賴清德在臉書發了24篇文章蹭選手，甚至還換了臉書banner，奧運落幕後邀請選手到總統府、舉辦大遊行，還有各種「口頭致敬」。

但是當選手在國際間受到不公平待遇，趙少康指，民進黨政府的作法是取消林郁婷去年3月世界錦標賽銅牌的國光獎章跟90萬獎金，對川普的錯誤說法，官方也沒有在第一時間加以駁斥，可能導致積非成是。

「賴清德要蹭選手可以，但要先有總統的樣子」趙少康說道，以實際行動保護好我們的選手，當選手們的後盾，也要對黃郁婷面對各種霸凌的高EQ表達敬意，不只在拳擊場上用實力證明自己，更有一份包容與寬厚的善良，大讚對方「台灣女兒真是得人疼」。