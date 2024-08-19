美國最新消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）2大通膨數據成長同步放緩，顯示通膨壓力持續降溫，加上7月零售銷售數據超乎預期、申領失業給付人數續減，市場對經濟「硬著陸」擔憂暫時緩解，上周美股表現創今年以來最佳，帶動資金回流新興亞股。

台股加權指數今日震盪走高，臨近午盤一度上漲136.58點至22485.91點，漲幅0.61％，但午盤後再度壓回，呈現小漲約30點態勢。匯市表現則明顯強勁，新台幣匯率早盤以升值5.8分的32.23元開出後一路走升，午盤後一度強升2.52角至32.036元，創逾4個月高價。

匯銀人士分析，外資上周五反手買超台股453.4億元，在美元持續疲弱下，熱錢持續湧入新興亞股，帶動主要亞幣同步齊揚。儘管台股呈現震盪走勢，在熱錢湧入、美元疲弱、亞幣齊漲以及出口商拋匯4大因素助攻下，帶動台幣匯率今日強升。