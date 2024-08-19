近日風災震災頻傳，為祈求平安，新北消防局第五大隊所屬中分隊，召集義消、宣導義消、救護義消、顧問和消防同仁，一同進行普渡儀式，祈求轄區土樹三鶯無災無難，第五救災救護大隊長鍾世銘提到，除了祈求保佑外，也感謝所有同仁的不懈努力保護安全。

消防局提到，本年度普渡儀式在16、17及19日舉行，供品也相當豐盛，包括各式水果、糕點和鮮花，並以虔誠的心意向好兄弟敬獻，期望藉此消災解厄，護佑轄區的平安與繁榮，通過共同參與普渡，希望能夠在精神層面上獲得更多的力量與支持，以更好地應對未來的挑戰。

消防局表示，本次活動的另一重點在於凝聚團隊力量，提升士氣，參與的義消和消防同仁們不僅在日常工作中默默守護著居民的安全，在這樣的傳統儀式中更展現出團結一心、共度難關的精神。

鍾世銘說，今年自然災害頻發，深感肩負的責任重大，透過普渡儀式，希望能夠得到好兄弟的保佑，讓土樹三鶯轄區無災無難，居民生活平安幸福，也感謝所有義消和消防同仁的共同努力，未來我們將繼續堅守崗位，為保障地區安全而不懈努力。