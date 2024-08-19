「雲林縣補教暨品保協會」關懷雲林縣內境遇特殊學生課後學習，推動「愛心助學育苗專案」，19日在雲林縣政府舉辦說明會，今年度將提供400個名額（小學至高中職），讓因家庭經濟因素而不能有額外學習機會的學生免費補習，以具體行動幫助弱勢學子，讓雲林孩子不要輸在起跑點。

「愛心助學育苗專案」去年啟動，共30餘家補習班響應，提供300個免費補習名額，廣獲好評，今年加碼提供400個名額，市值約1500萬元。雲林副縣長謝淑亞代表受贈，並頒贈感謝狀給參與「愛心助學育苗專案」補習業者。

謝淑亞表示，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，雲林縣雖然資源相對不足，但教育是雲林世代翻轉的關鍵，所以上任後積極推動各項教育政策，翻轉雲林教育除縣府的持續努力，還須透過社會各界共同參與，才能一點一滴縮短差距。

謝淑亞說，育苗專案的目的是關懷雲林縣內境遇特殊學童課後學習，幫助中低收入戶或特殊家庭狀況學子於學校課後，不再因經濟因素而喪失補習進修機會，「雲林縣補教暨品保協會」善盡補教業社會責任，與縣府公私協力，讓學子可以在安全補習環境下快樂學習。

「雲林縣補教暨品保協會」理事長謝瑞娥感謝大家在經營如此困難的情況下，仍願意參與計畫，即使面臨虧損風險，也要照顧弱勢學生。「愛心助學育苗專案」不只是幫助學童本身，更幫助背後的家庭，讓父母不必分心擔憂孩子學業，有更多空間與時間擺脫困境。

今年度「愛心助學育苗專案」即日起至今年12月31日受理申請，免費補習時間為今年9月1日至明年6月30日，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者皆可申請，詳情請上「雲林縣補教暨品保協會」網站。