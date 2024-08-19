交通部觀光署今年首度辦理「金質好客民宿」評選，將先公開受理民眾網路票選後，再經專家評審，預計遴選出全台100家金質好客民宿，展開國際旅遊行銷。其中，台南市有50家好客民宿參加評選，市府觀光旅遊局19日邀請國內外旅客及全體市民，集中選票支持台南的民宿，共同推廣台南品牌優質民宿。

觀旅局長林國華指出，觀光署首度辦理的「金質好客民宿」，依民宿特性與類型，區分為：自然生態、特色建築、文化漫遊、親子寵物及美食響宴等5大主題。自即日起至8月28日開放民眾票選，邀請全體市民及國內外旅客至「交通部觀光署旅宿網－好客民宿－金質好客民宿票選網站」，以email登入，或使用Facebook、Google及Line帳號快速登入後，點選「人氣票選」，再依類別選擇自然生態、特色建築、文化漫遊、親子寵物及美食饗宴，就能投票支持台南民宿。

林國華還說，每個帳號每天可以投5票，邀請大家每天都投票支持台南50家民宿，還有機會獲得好客民宿體驗券、便利商店禮物卡等共200份好客好禮。

觀旅局表示，交通部觀光署推動好客民宿政策多年，特別重視親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養等6大精神，期盼展現台灣友好人情味、熱情服務、在地生活文化及認識風土民情，今年則是首度舉辦金質好客民宿遴選，希望選出全台最優質的100家民宿，展開國際行銷，希望吸引國外旅客入住。

不過，通過好客民宿的遴選並不容易，遴選由觀光署每年度辦理，合法民宿經營者需先參加輔導訓練，並取得結業證書後，再申請實地訪查；實地訪查則由觀光署組成專家學者小組親赴各民宿現場，就建築環境、住宿環境、安全衛生、訂房服務、接待服務、資訊服務及餐飲服務等部分評比，同時也會向各地方政府查核該民宿是否有違規、違法行為，遴選過程兼顧主觀及客觀層面。

根據觀光署統計資料，全台1萬多家合法民宿中，僅有大約1700家通過好客民宿遴選，其中台南市有169家，此次有50家參加金質好客民宿評選。