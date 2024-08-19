新北市勞工局今（19）日公布違法罔顧僱員權益的公司名單，其中以指南客運、新泰工業經常性使勞工超時工作違反勞基法，5年內累積被裁罰445萬與275萬元，統計此次公布名單共有310家業者，開罰1941萬5000元。

勞動檢查處分析指出，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有61家；其次為未依法置備工資清冊或未提供勞工工資各項目計算明細，有38家；至於未依法置備出勤紀錄或未逐日記載勞工實際出、退勤時間，則有37家。另外違反職安法部分，仍以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有112家。

勞檢處說，其中指南汽車客運使勞工超時工作，且勞工更換班次未給予至少11小時休息時間，分別已是第7次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達500餘人，被重罰85萬元；另新泰工業也因使勞工超時工作，且單月延長工時高達118小時，甚至連續3個月均有使勞工延長工時超過法定上限，已是第7次違反同一規定，加上僱用勞工人數達300餘人，遭重罰65萬元。統計兩公司5年內分別被裁處445萬及275萬。

勞檢處指出，除了勞基法，還有違反《性別平等工作法》部分，均已依法裁處，包含7間公司在受僱者請生理假或留職停薪時拒絕或不利處分，還有5間公司雇主知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施；此外1間公司勞工因提出性工法申訴，遭到雇主予以解僱、調職或其他不利處分。

另外違反《就業服務法》部分，雇主對求職人或所僱用員工，以身心障礙、年齡予以歧視，各有1家。違反《勞工退休金條例》部分，則有4間未依法給付資遣費，另有一家未按月提撥勞工退休準備金。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，新北市已公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市、上櫃公司者，將加重裁罰金額20％。以上名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。