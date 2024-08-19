韓國天團BIGBANG主唱TAEYANG（太陽），在19日逢出道18周年日送上超暖驚喜給台灣粉絲，他暌違7年的個⼈巡演，繼連續兩場在首爾開賣5分鐘內秒殺後，正式宣佈將在12⽉14日舉行「TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN TAIPEI」，唱進台北流行音樂中心。

太陽在社群PO出「18顆黃色愛心加上一頂皇冠」的圖示表示慶祝，並寫下：「非常想念⼤家，很開⼼在聖誕時節送上這份禮物給⼤家，我要帶著巡迴回台北了！」堪稱是今年聖誕⽉最溫暖的1場K-POP⼤秀。

太陽巡迴演唱會主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

太陽從擔任BIGBANG主唱把K-POP風潮帶到全世界，⽣涯累積超過100座⼤獎肯定，成為史上最⾼銷量男團之⼀，接著以個人歌手身分推出冠軍⾦曲〈Eyes, Nose, Lips〉，被眾多⼤獎冊封年度單曲，專輯《White Night》拿下告⽰牌世界下載榜冠軍、與BTS成員Jimin對唱曲〈VIBE〉⾸度攻入告⽰牌熱⾨榜百⼤，紀錄不勝枚舉。除了拓展⾳樂事業版圖，太陽的時尚品味也受到廣泛關注，擔任過高端國際精品代言人，也曾推出過聯名商品。