林襄日本版寫真集《薫-Kaoru-》登上銷售排行榜冠軍後，台灣版何時上架格外引起關注。根據了解，台版寫真不僅取名諧音《襄水》，還比日本版多2套造型，風格相對較日版自由，加上色調和排版由經紀人莉奈跟林襄共同打造，讓粉絲引頸期盼。她稍早搶先公布破尺度的封面照，只見傲人上圍大方見客，重點部位僅用少塊布料遮住，短短2小時就吸引將近6萬人按讚。

林襄在Instagram公開兩張寫真集封面照，表示要交由粉絲進行票選，第一張照片只見她身穿藍色鏤空小花內衣，露出渾圓上圍及深邃事業線，重點部位僅用些許布料擋住，而且還些微透出，稍有不慎恐直接走光。第二張她靠在牆上，對著鏡頭擺出撫媚眼神，大方露出火辣胴體及性感S曲線，神秘三角洲地帶更是若隱若現，格外引人遐想。

林襄重點部位僅用些許布料擋住。（圖／95_mizuki IG）

照片曝光後，掀起上萬粉絲關注：「太辣了啦⋯⋯是要逼死誰」、「襄好棒，時間就該浪費在美好的事物上，加油」、「襄襄怎麼穿著都是最美的」、「我已經知道日版的是我寫真堆的頂點了，那台版就沒有不買的理由了」、「糟糕！流鼻血了」、「歐買尬!!! 神秘的基地若隱若現!! 噴血!」、「三點都露了真有誠意」。

林襄神秘三角洲地帶若隱若現，格外引人遐想。（圖／95_mizuki IG）

林襄表示推出寫真集的目的，主要希望寫真集能成為購買者生活一部分，無論快樂時還是困惑時，都能從中尋求心靈慰藉，接著向所有支持她的人道聲感謝，因為有眾人一路陪伴，才更有勇氣及自信做真實的自己，也希望這份禮物能帶給所有人一絲溫暖。