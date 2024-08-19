台積電赴德國德勒斯登設廠，預計在20日舉行動土典禮，總裁魏哲家已率團抵達歐洲，展現深化投資的態度，外媒披露，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也將親自出席並發表演說，過去蕭茲曾表態，台積電設廠是德國未來生存的重要一步。

台積電、博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦半導體（NXP）成立合資公司ESMC，德國廠總投資規模為100億歐元，德國政府出資50億歐元，台積電出資35億歐元，預計2027年開始量產12吋晶圓，以車用半導體所需的成熟製程為主。

台積電選擇在德國設廠讓德國政府相當振奮，除了蕭茲曾經公開喊話之外，經濟部長Robert Habeck也盛讚台積電的決定，並稱德國是一個具有競爭力且吸引力十足的地點。台積電透過德國廠向眾多歐洲客戶表態，盡力滿足龐大的成熟製程需求。

台積電的歐洲投資案是在2023年8月宣布，導入16/12奈米FinFET製程技術，預估在2027年量產，月產能達到4萬片12吋晶圓。全球汽車市場競爭激烈，歐洲車廠面臨大陸廠商進逼，能夠維持供應鏈穩定相當重要，對全球晶圓代工龍頭台積電依賴不言而喻。