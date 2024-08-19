中信投信表示，美國公布初領失業救濟金人數低於預期、零售銷售數據亦較預期強勁，通膨數據也有助經濟實現軟著陸。市場解讀，美國經濟成長雖明顯趨緩，但不至於立即陷入衰退，激勵美股反彈，漲勢創下今年以來最佳表現。

隨著資本市場重拾多頭力道，外資亦回心轉意回流新興亞股，上周淨流入40.8億美元，激勵新興亞洲指數上漲2.8％。新興亞股全面上漲，以韓股上漲4.2％最多、台股4.1％居次，菲律賓股市、印尼、越南股市分別上漲3％、2.4％、2.3％，表現同步強勁。

而今年以來除了泰國股市下跌7.97％外，新興亞股全數轉為正報酬，其中台股今年以來上漲達24.64％，仍稱冠新興亞股最強。而外資今年以來雖賣超台股達81億美元，但上周轉為淨買超33.7億美元、終止連5周淨流出，後續是否持續回流值得關注。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，8月初大盤指數劇烈修正，但中長線而言台股基本面具支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數仍供不應求，展望後市正向樂觀，月初的劇烈修正反有助於清洗浮額，潛在賣壓將隨市場浮動籌碼減少。

而財政部公布7月出口逼近400億美元、創歷年同期次高，且8月仍可望維持正成長，顯示國內經濟基本面尚稱穩健，台股後市仍可正向看待。張圭慧建議投資人可尋求具產業前景、成長潛力題材，透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益契機。

另外，張圭慧認為，人工智慧（AI）仍是未來幾年市場主旋律，科技股發展前景可期，建議投資人也可持續分批布局半導體相關ETF，掌握長線投資契機。