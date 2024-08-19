佳能以Video Image(影像應用產品)、邊緣AI解決方案及車載感測模組與系統三大核心事業轉型，受惠於轉型成果顯現，佳能今年上半年營業淨利為1.52億元，遠優於去年同期的虧損，營業淨利率為5.46個百分點，年增9.82個百分點，稅後盈餘為2.97億元，每股盈餘為1.04元，已賺贏去年全年，其中第2季營業毛利為4.41億元，季增26.47%，單季合併毛利率為28.71%，營業淨利為1.05億元，季增1.19倍，營業淨利率為6.82%，季增3.02個百分點，稅後盈餘為1.44億元，季減5.26%，年增1.4倍，單季每股盈餘為0.51元。

在產能方面，佳能近兩年擴大越南廠投資，越南二廠預計2024年第4季啟動量產，佳能表示，目前大陸東莞廠仍是佔製造多數的80%，台灣五股廠約佔10%，越南約佔5%，屆時越南廠製造佔比可望進步拉升。