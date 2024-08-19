2024成軍的ASC2NT，今年五月發行首張專輯《Expecting Tomorrow》，首波主打〈LOVE ME DO〉短時間內在YouTube累積將近百萬點擊，並於同年6月啟動日本巡演，唱進橫濱、名古屋、大阪、東京、新宿，累積超過25場演出，圈粉無數。

日前ASC2NT宣布將啟動新一輪的巡迴「2024 ASC2NT EXPECTING TOMORROW」，首站選在台北隨後前進香港和北美溫哥華、蒙特婁、哈利法克斯、多倫多等城市，讓等待已經的粉絲們蓄勢待發。從未來到台灣演出的ASC2NT也開心表示：「以往都是透過社群和台灣粉絲互動，這次終於能近距離互動，相當期待。」

ASC2NT由大國男兒藍俊奐重組5人團，原團員KARAM、INJUN、JAY加上兩位身高超過180公分的REON與KYLE組成，擔任Rap和副唱擔當的REON不但音樂實力精湛，更精通韓語、英語和印尼語，有望成為團體中與國際交流的窗口。

ASC2NT門票全面啟售，10月13日台北西門町Westar開唱。（J＆B Entertainment提供）

全新團名「ASC2NT」，取自「Ascent上升」之意，而數字「2」表示成員們的「第二人生」，要表達他們透過強烈的意志和熱情展開二次人生、往高處向前行的決心。開啟第二人生的ASC2NT，在新專輯主打歌〈LOVE ME DO〉中，也展現強大的企圖心，盼能「越過阻擋我的牆壁」、傳達「現在我人生的主角是我」，更包含「明天會更好」正能量。

全新巡演「2024 ASC2NT EXPECTING TOMORROW」，首站將在台北西門町Westar登場，隊長KARAM曾在其他活動上遇到台灣粉絲，相當珍惜可以與粉絲相處的時光。成團後首次來台演出的REON也表示：「我還沒和台灣粉絲互動過，所以非常期待這次的台灣演唱會！」對於台灣的印象，INJUN、JAY和KARAM曾來台演出過，INJUN表示逛夜市和傳統小吃米粉湯，讓他念念不忘，直呼：「如果這次有機會再，我一定要再去一次。」JAY也說：「台灣粉絲的熱情讓我非常感動。」！

而說起華語流行音樂，KARAM喜歡經典名曲〈月亮代表我的心〉，JAY則因為紅到韓國的電影《想見你》聽過金曲歌后孫盛希的〈眼淚記得你〉，這次舉辦演唱會，粉絲們除了想聽他們的經典歌曲，有相當多翻唱作品的ASC2NT，勢必也讓粉絲們相當期待。