玉米控哭哭了！因凱米颱風以及連續午後大雨影響，拍賣市場近1個月來玉米價格飆漲2.6倍，到貨量更是銳減2／3，使得近來市場、夜市水煮玉米、烤玉米攤紛紛放起無薪假，菜攤本土玉米幾乎絕跡，玉米攤老闆坦言，量少價格翻倍很多玉米攤都休息1周了，預估要2個月才會恢復正常。
近來市售水煮玉米攤幾乎消失，昨天（18日）周日忠孝夜市至少3家烤玉米攤休息未營業，中華路夜市「50年古早味烤玉米」昨晚正常營業，她表示，凱米颱風加上連續大雨，玉米貨量大減，進貨價格飆歷史新高，做小本生意也沒辦法調漲售價，很多玉米攤販已經休息1周了，看到她還有貨賣，還有民眾上門想跟她買生玉米。
根據台北拍賣市場拍賣資訊，玉米拍賣價格1個月間約漲了2.6倍，而到貨量約只有凱米颱風前的1／3；在北屯總站夜市擺攤「佳味香碳烤玉米」老闆表示，賣碳烤玉米15年第一次遇到玉米價格如此高，但攤租仍然要付，現在有多少賣多少，賺點現金流。
全省有超過30家烤玉米攤的「炳叔烤玉米」業者表示，店裏因用量大採契作，進貨價不受天候影響，但到貨量少了6成，加上工廠原來就有冷凍處理技術，目前超商、電商通路上架冷凍烤玉米不影響，各分店也正常營運；但因玉米成長期要45天，他預估雨停後約要2個月玉米供貨量和價格才會平穩。
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