交通部長李孟諺上任未滿百日，今日有網友在PTT爆料，直指李孟諺出軌10年，升官後對癡情小三始亂終棄，甚至一連曬出8張2人合照，引發熱議。對此，李孟諺表示，已口頭向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。

交通部長李孟諺。（本報資料照片）

爆料人士表示，七夕剛過就聽到苦情八卦，男主角是交通部長李孟諺，女主角則是和他相戀10年之久的張姓情婦，家住新北永和。據説2人早在李執掌台南水利局時就已經在一起，張還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮。

今日有網友在PTT爆料，直指李孟諺出軌10年（翻攝自PTT）

交通部長李孟諺和張姓女子相戀10年之久。（翻攝自PTT）

他提到，李之前也算是對張付出真情，常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但李榮升要職後卻開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄。張心生苦楚，找到共同友人想要傾訴，全力挽回對方，卻常常被惡言中傷「當初都怪你勾引他」，令人惋惜。

交通部長李孟諺和張姓女子相戀10年之久。（翻攝自PTT）

爆料人士也大酸，「台南幫」還真是一脈相承，前有陳宗彥、現在又跑李孟諺出來，不過和即插即用、只要「條件好，無刺青」的陳宗彥比起來，李孟諺相比已經是更專一、更癡情的那一位了。