黃志芳分享貿協近年來與AIT合作的各項重要活動，包括2022年10月在美國首都華府首度舉辦的「美國台灣形象展」、年度的美國商機日、組織高階供應鏈訪美團、在德州達拉斯開設新辦事處等，並說明明年對美重點工作，包括重返美國舉辦台灣形象展。

台美合作潛力無限，外貿協會(TAITRA)與美國在台協會(AIT)在推動雙方經貿交流更是不宜餘力，本次會晤進一步深化雙方合作關係。近年來TAITRA與AIT合作推動多項台美商務交流工作，針對各種對美布局之主題與AIT及ASOA共同籌備交流工作坊、美國商機日等活動。

在供應鏈重組議題也與AIT合作辦理一系列活動，2021年共同出版台灣第一本供應鏈重組的策略專書「供應鏈重組的領航地圖」，此外，雙方在印太戰略方面也有密切合作，2019年黃志芳即應AIT邀請率台灣代表團赴泰國參加第二屆「印太商業論壇」(IPBF)探討與台灣在印太市場方面的合作；2020年、2021年印太商業論壇(IPBF)貿協更與AIT共同辦理台灣主題會議，分享台灣在醫療防疫方面公私部門夥伴合作的經驗，以及強調台灣在建立可靠關鍵產品及服務的全球供應鏈中所扮演的核心角色。