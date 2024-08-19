中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示，日本半導體業80年代市占率一度稱冠全球，爾後雖被台韓超越，但在設備與材料等領域仍具深厚底蘊，且有許多技術領先的龍頭業者。AI應用浪潮剛啟動，半導體業景氣仍處於上升周期，00954可望在這波AI浪潮中持續成長。

中信日本商社ETF經理人游忠憲則指出，00955成分股囊括日本前五大商社，皆為日本龍頭企業，經營事業除了貿易外，也包括足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，及具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料等內需產業。

游忠憲表示，日本五大商社近年積極整合上下游供應鏈，以強化經營綜效，隨著日本經濟復甦，五大商社獲利前景可期。投資人若想穩健投資日本，經營觸角多元的日本商社ETF是優質選擇。

中信日經高股息ETF經理人王建武則指出，日本政府近年推動金融改革，要求上市櫃公司減少交叉持股、重視股東權益，今年起更永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利稅及資本利得稅，希望引導日本散戶投資人將儲蓄投入股市與基金。

王建武認為，NISA新制使金融、傳產等股利配發率較高的企業，可望獲得投資人青睞。對於喜好高股息ETF商品的投資人而言，00956是個「把雞蛋放在不同籃子裡」、分散風險的投資機會。

中信投信認為，日股8月初雖歷經一波大回檔，但缺口目前已回補，除顯示日圓套利交易平倉告一段落、投資人恐慌情緒散去，也顯示日本經濟基本面佳、企業體質優異，在日本央行表態貨幣政策將更趨謹慎下，日股後市仍可期待，此時可謂投資日本良機。