現代人晚婚晚生，人工生殖需求日益增加。衛福部自2021年7月起擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助，迄今已滿3周年，成功幫助1.8萬對不孕夫妻迎來2萬多名試管嬰兒。衛福部長邱泰源鼓勵大家及早規畫生育，如有治療的需要，可善用補助減輕經濟負擔。

邱泰源表示，少子化問題、晚生晚育之下，自己現在看到人都勸說快點生，每次到龍山寺拜拜時，都會去拜註生娘娘，希望讓不太好生的人都能生，希望大家都有幸福的家庭。他也對有意願生育的家庭表達深摯的敬意和感謝，並呼籲大家及早規畫生育，若有治療的需要，可以善用政府資源，減輕經濟負擔。

衛福部自2021年7月1日起擴大不孕症治療補助，將補助對象由以往只針對低收入戶及中低收入戶，擴大至一般夫妻，只要妻年齡未滿45歲，經醫師診斷有不孕症及試管嬰兒療程需要，都可以申請補助。一般夫妻首次申請最高可獲10萬元補助，低收及中低收入戶每次補助上限15萬元。目前全國總共有101家特約人工生殖機構。

擴大補助方案上路3周年，國健署統計，共有超過10萬6千人次通過補助資格審查，其中8萬5千餘件已完成療程，並獲得補助費用；成功幫助1萬8千對不孕夫妻迎來2萬多名試管嬰兒。國健署婦幼健康組長林宇旋指出，補助方案鼓勵單一或雙胚胎植入，產下單胞胎比率高達87.1％，足月生產率為75.5％，翻轉過去大家對於人工生殖的印象。

台灣生殖醫學會理事長陳美州指出，擴大補助實施後，降低了不孕夫妻接受治療的門檻、提高了生育意願，也提早了願意接受治療的意願；國外研究也證實，這是可以顯著提高生育率的方式。

中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜說，雖然科學在進步，但試管嬰兒成功的機會還是沒辦法逃脫年齡的限制，不是投錢下去就像自動販賣機一般有寶寶出來，且懷孕期間的風險會隨母體年齡增加，對於女性來說是壓力測試，「如果不是命運捉弄太晚遇到真命天子，越早生越好！」

李先生和王小姐育有一對子女，女兒快滿2歲，兒子剛滿月，都是接受試管嬰兒補助誕下的寶寶。王小姐說，2020年登記結婚後開始備孕，大概1年都沒有消息，當時看到電視廣告頻頻宣導試管嬰兒補助，決定就醫求助，在28歲時生第一胎，30歲時生第二胎。

何先生和李小姐也透過人工生殖誕下愛女。何先生回想前年12月第一次就醫，醫師評估下次月事第二天開始療程，沒想到就在年末前幾天，自己服務的海軍艦艇緊急出港，10天後才靠港，妻子一接起電話就爆哭，讓他非常心疼，深感女性接受試管嬰兒治療的辛苦。兩人正在考慮生育第二胎，李小姐說，雖然過程辛苦，看到寶寶出生那一刻，真的蠻感動的。