在民眾黨假帳風波延燒多日後，外界特別關注時任競選總幹事的黃珊珊應否辭立委，其中，曾是柯P核心的前立委蔡壁如已表態認黃珊珊應扛責，惟黨主席柯文哲昨（18日）卻宣布由黃珊珊統籌「善後小組」，使「倒珊」、「保珊」角力之說甚囂塵上。不過，蔡壁如17日突在貼文底下留言處，上傳一張有「白色柵欄」的照片，引發外界揣測。

蔡壁如17日的貼文談到，趁著雲淡天青好時節，走進美景享受悠閒時光，順道參觀剛開幕，位於埔里的書店，並用Hashtag寫下「天下本無事雲淡風清」、「走進大自然洗滌心靈」。仔細看蔡壁如本月的臉書貼文，幾乎沒提及與民眾黨相關的事情，而她昨晚特別在17日的貼文留言處上傳了一張「白色柵欄照」，引發注目。

對此，有網友就留言說「出國去吧！有人忠言逆耳拿始當寶，終究衰敗」。不過，她今（19日）也再度在同篇貼文底下，曬出兩張自己在該書店拍下的個人照。