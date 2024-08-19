美國通膨數據優於預期破除經濟衰退疑慮，加上台股基本面良好、權值股業績表現佳，台股上周步步為營，16日終場收復22000點關卡，為一周畫下完美句點。今（19）日早盤雖因漲多而平盤震盪，但些微踉蹌並不影響長線偏多趨勢，法人分析，因有五大支柱支撐，指數續強配合成交量放大，台股有望在度攻上23000點。

據聯合新聞網報導，第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等名師指出，在包括美股三大指數已站上季線、台股財報佳、輝達財報有望報喜、內資抗外資、傑克森洞全球央行年會偏鴿等5大支柱支撐下，台股有機會攻上23000點。

首先，台股、美股連動程度高，道瓊、標普500、那斯達克上周同步收紅且站回季線，費半雖未站回季線，但仍有近10%漲幅，對台股具示範作用；同時，重要指標恐慌指數VIX上周下滑27%，顯示恐慌氣氛逐漸退散，市場回歸基本面。

其次，台股上市櫃公司上半年財報、7月業績多優於法人預期，顯示基本面良好；其中，因AI需求強勁，帶動台股上半年獲利創歷年同期第三高，獲利達1.78兆元，展望全年，法人也看好獲利有機會超過3.8兆元；7月營收方面，不僅創今年來最高、歷年同期最高以及史上第三高等紀錄，還連續5個月穩站3兆元以上。（文章未完…全文見此）

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