台灣人颱風天要吃泡麵，日本人卻鍾情於可樂餅，近日7號颱風「安比」橫掃日本關東地區，超市美食可樂餅被一掃而空的畫面在網路上瘋傳，日本媒體也為民眾梳理為何日本人颱風天要吃可樂餅的緣由。

安比颱風橫掃關東地區，一名日本網友在X平台分享一張超市可樂餅被搶購一空的照片，貼文上還打上了滿滿問號，顯然不解為何可樂餅會如此熱銷。

該則貼文15日發布以來，已吸引近300萬人次觀看，貼文下方有許多熱心民眾留言說明緣由。

日本生活風格媒體「LASISA」報導，颱風天吃可樂餅的習俗起源於23年前的一篇網路貼文，2001年8月21日，當時第11號颱風帕布即將登陸日本，日本最大匿名文字討論板「2channel」出現許多網友留言，表達對颱風來臨的擔憂及焦慮。

突然間一名網友表示：「以防萬一，我買了16個可樂餅，我已經吃掉3個了。」在一片焦慮中突然出現美食文，引發網友熱議，許多人回應「我要去買可樂餅」、「我想吃可樂餅了」。

隔年另一個颱風逼近日本時，「可樂餅」成為當時討論板上的熱門詞彙，可樂餅與颱風天的連結迅速在網路上發酵，並演變成流傳23年的習俗，腦筋動很快的日本超市及肉舖也掌握時機，在颱風天時加強宣傳「颱風可樂餅」。