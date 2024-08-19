凱基投信表示，護國神山作為AI算力的指標股，半年報報喜反映人工智慧（AI）趨勢商機逐步實現，遍布AI供應鏈上中下游的台股AI族群可望率先受惠，瞄準台股AI概念的ETF投資價值可期。

凱基台灣AI 50(00952)預定經理人施政廷表示，除了AI PC及手機，更多AI終端應用已開始成形落地，舉凡智慧城市、資安防護、智慧農業、道路安全監控、自動化工業流程均屬於AI應用範疇，涉及的次產業極廣，無論最終銷售端贏家是誰，台灣都是最大贏家。

施政廷指出，台灣為全球AI供應鏈關鍵樞紐，在先進製程AI晶片領域擁有宰制全球的優越市占，受惠次產業包括晶圓代工、電子材料製造、揮發性記憶體等。在車輛自動控制裝置、手術機器人等相關軟體應用推波助瀾下，台灣今年AI平台市場規模可達8390萬美元。

資料應用部分，全球數據中心需求強勁，國際科技巨頭紛紛擴大來台投資規格，預期台灣2023～2029年數據中心投資複合年增率（CAGR）達15.3％，嘉惠的次產業包括主機託管和數據中心服務、數據傳輸承載服務。

由於AI相關供應鏈相當龐雜，想透過有限的資金做最有效運用，凱基投信建議可考慮透過運用兩大原則，選出純正好貨的台股AI ETF參與。施政廷表示，00952追蹤的台灣優選AI 50指數，透過精準定義與絕對純度兩大原則。

台灣優選AI 50指數從FactSet產業分類中定位出與AI最相關的39個次產業，再用AI相關產業營收貢獻占比逾3成為門檻，排除AI純度不足公司，打造出高純度AI選股池，加上過去12個月股價動能、投資價值與股息配發等多因子選股，組成台灣AI產業Top 50聯盟。