（15：55更新）氣象署發布台北市、新北市、桃園市大雷雨訊息，持續時間至16時45分，以及針對台北市士林區雙溪發山區暴雨，已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。水利署也對新北市板橋區 、 新莊區發布一級淹水警戒，可能已經開始積淹水，樹林區 、 土城區二級淹水警戒，3小時內可能積淹水。

由於大雷雨炸雙北桃，松山機場下午3點50分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

新北、桃園有大雷雨。（翻攝自氣象署）

16縣市大雨特報。（翻攝自氣象署）

受西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，氣象署發布16縣市大雨特報，今天基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有局部大雨發生的機率，持續到晚上，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，中午過後北部及東半部地區易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，請特別留意天氣變化，外出並攜帶雨具。

氣溫方面，中南部天氣陰雨，高溫29～31度，其他地區約32～33度。