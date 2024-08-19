桃園市政府19日在新屋區舉辦市長訪視基層座談會，多位里長關心SRF設廠進度，市長張善政也做出相關回應。(呂筱蟬攝)

桃園市政府19日在新屋區舉辦市長訪視基層座談會，多位里長關心SRF設廠進度，關切經濟部對於桃市府2度撤銷3家SRF電廠入園許可後的相關回應。市長張善政表示，針對經濟部日前認為桃市府引用的法條不正確，現在就是用另一法條切入與經濟部對質，目前廠商還提訴願，後續將看經濟部如何做出回應。

桃園市府2度撤銷3家SRF電廠入園許可引發地方居民關切，新屋區鄰近觀音大潭，本月7日多位里長也響應號召北上總統府與經濟部抗議。下埔里長黃量煌說，市府與經濟部針對SRF電廠有許多的公文往來，在地居民也身體力行北上抗議向中央傳達反對SRF發電廠心聲，大家都很肯定張善政市長重視觀音、新屋居民身體健康及環境安全，大家憂心忡忡經濟部的相關回應，擔憂中央仍是「橫柴入灶」確定要蓋SRF電廠，到時候如何維持當地環境與居民身體健康。

張善政說明，桃園市府發函並非給經濟部，而是發函給3家SRF電廠，向3家廠商說明，依據哪一條法條而撤銷進駐桃園科技園區入園許可，並將副本給經濟部。目前已知2家SRF廠要提行政訴願，桃市府會繼續走這個程序。

張善政表示，桃市府上一次撤銷3家SRF廠入園許可時，在經濟部訴願會中，認為桃市府所引用的相關法條不正確，所以這次市府與法務局磋商，就換了另一條法條來撤銷3家SRF電廠的入園許可，現在要提經濟部的結果如何為時還早，市府會一步一步走，看經濟部回應的理由會是什麼、有無道理，後續將再針對相關內容處理以及做出回應。