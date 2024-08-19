台北市動保處為追查違法棄養動物之行為人，沿路調閱周邊6處監視器畫面，最終找到棄養行為人。（台北市動保處提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市動保處日前接獲通報，有民眾在萬華區電影主題公園棄養一籠名為「十姊妹」的鳥。由於飼主遲遲未現身，動保處在警方協助下調閱周邊監視器影像，最終查獲棄養鳥籠的男子。動保處表示，依據《動物保護法》，棄養動物者可處以3萬元至15萬元的罰鍰，而這籠遭棄養的鳥則已開放民眾認養。

動保處表示，民眾於7月3日通報，發現電影主題公園內遭人放置鳥籠，內有約16隻「十姊妹」，原以為是飼主忘記帶走，但飼主一直都未出現，民眾才於隔日通報動保處收容安置。動保處為追查違法棄養動物之行為人，沿路調閱周邊6處監視器畫面，最終找到棄養行為人，並請他到案說明。

行為人表示，因新買的小鳥晚上太吵導致他無法睡覺，才將整籠鳥自西寧南路50巷內租借YouBike，並騎至峨眉路後轉進電影主題公園內，再將鳥籠遺棄在電影主題公園，認為會有人帶回去收養。

動保處說明，棄養動物依動物保護法第5條第3項規定，可處3萬以上15萬以下罰鍰，目前遭棄養的「十姊妹」，尚在動保處等待新飼主認養。若民眾發現動物疑似遭棄，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。