仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心醫師徐振恆表示，病患接受的是「微創膝關節鏡輔助半月板修補手術」，在關節鏡輔助下，以高強度線材進行修補，將破裂的兩端進行縫合。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供／馮惠宜台中傳真）

38歲的劉先生熱愛運動，半年前在打籃球右邊膝蓋外側開始隱隱作痛，今年NBA總冠軍後他又呼朋引伴去籃球場大戰，沒想到隔天膝蓋整個腫脹起來寸步難行，就醫才發現是右膝外側半月板嚴重破裂，經微創手術以及2個月的復健，才讓他重返運動場；醫師也提醒，若發生運動傷害時應及早進一步檢查與治療。

38歲的劉先生熱愛運動，不論是游泳、馬拉松、攀岩、籃球和羽球樣樣都擅長，近幾年來雖然常常發生扭傷和拉傷，但是仗著年輕，休息1～2周就又生龍活虎，直到半年前，在打籃球的時候，右邊膝蓋外側開始隱隱作痛，之後又因1場籃球場大戰，造成膝蓋腫脹、寸步難行，老婆只好帶他到仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心做檢查。

38歲男子打籃球造成右膝受傷，經核磁共振顯示，病患膝蓋外側半月板破裂（左圖圓圈處）。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供／馮惠宜台中傳真）

經詳細的理學檢查和核磁共振影像檢查後，發現劉先生的外側半月板破裂嚴重；運動醫學中心醫師徐振恆說，近幾年運動風氣越來越盛行，隨之而來的運動傷害也越來越多，半月板破裂也成為門診常見的疾病之一。

經評估，劉先生接受「微創膝關節鏡輔助半月板修補手術」，在關節鏡的輔助下，以高強度的線材將破裂的兩端進行縫合，傷口只有2個1公分的小傷口，失血量也幾近0，患者在術後即可穿戴肢架護具下床活動，隔天就開始進行復健訓練，經過2個月持續復健，他也重回到運動場，重拾運動樂趣。

徐振恆提醒，如果半月板是相對簡單的破裂型態，目前已有良好的半月板修補工具可以處理，不管是影像或是關節鏡的追蹤都可以看到良好的癒合，但對於複雜型的半月板破裂就需要較困難的手術處理；他建議，民眾若發生運動傷害時應及早尋求專業醫師進一步檢查與治療。