小甜甜（張可昀）跟前夫宋晉賢在去年3月離婚，恢復單身後，她在同年11月爆出女女戀，當時她也透過經紀公司回應：「友達以上的階段。」間接認愛。豈料，這段戀情也才維持5個月，據悉是因為小甜甜覺得對方想法不成熟，才會退回朋友關係。不過近期小甜甜又公開PO出與對方合照，稱讚她很貼心，看來關係沒有鬧僵。

小甜甜在Threads發出一張與米苔目和前任的合影，只見3人開心對著鏡頭手足舞蹈，一下嘟嘴、一下勾肩搭背，看得出好感情。小甜甜在文章中寫下：「雖然帶著小三約會！雖然小三更像正宮！但米苔目真的超開心快樂」，簡單的文字就能感受到她們當下的幸福感。

小甜甜罕見曬出前任的照片。（翻攝小甜甜Threads）

或許被舊照勾起相處的回憶，小甜甜不忘稱讚前任的個性很好，「我前任真的很細心、很貼心、很用心！雖然整晚都是我在看著他們相親相愛！但她對米苔目的好跟呵護真的超滿的。」而小甜甜也罕見把對方相貌公開，只見這個對象很有個人風格，也懂得穿搭、打扮自己。