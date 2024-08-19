小琉球大福西沙灘進行補沙工程，但造成海水混濁，引發環保生態爭議。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

屏東小琉球迎王在即，當地廟宇會繞經大福西沙灘，因下水點已無沙灘，剩咕咾石，大鵬灣國家風景區管理處受當地居民委託進行清淤後補沙工程，不料工程方式引發爭認，居民認為破壞景觀及生態，鵬管處暫停在下水點填沙，並制止怪手將海沙拋放在消波塊間，同時進行改善工程。

小琉球迎王會繞經大福西沙灘。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

小琉球大福西是潛水勝地。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

小琉球3年1科的迎王9月3日至9日舉行，迎王是琉球鄉民視為比春節還重要的宗教盛典，全鄉目前正總動員為迎王平安祭典做準備。近日有鄉民發現潛水勝地大福西沙灘正進行工程，經了解，是鄉民向鵬管處反應迎王請水需要沙灘，鵬管處於是委託業者將灣仔清淤，將沙子曝曬後補到灣仔下水處。

小琉球灣仔清出許多廢棄物。（鵬管處提供／羅琦文屏東傳真）

小琉球大福西進行補沙工程，但怪手從灣仔挖出淤沙後，有部分被拋撒在消波塊間，鄉民發現竟有許多廢棄物。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

但是鄉民發現，怪手將沙石拋撒在消波塊間，還間雜不少廢棄物垃圾，原先補下去的沙灘，也是汙濁黑色，與原先的白沙格格不入，且沙子填下去，不久就被流走，造成原先是浮潛、水肺潛水的勝地一片混濁，更質疑這些大量的沙隨著潮流舖在珊瑚上，對生態會造成影響；也有鄉民指出，王船請水地點是在中澳沙灘，並不是在灣仔、大福西，不要風向歪到琉球迎王祭典。

鵬管處表示，颱風過境，大福西上下水樓梯，HDPE綠色土包袋有被沖走一些，管理處重新裝包堆疊填放，減少高程差距，讓大家好服務遊客好上下水。現有下水點已無沙灘僅剩咕咾石，管理處先就現有土包袋墊在下層以土包袋做圍堤，之後再填舖現地海沙。

鵬管處指出，現地海沙取自於本池內，以怪手挖掘池內海沙，海沙暫時放在下層通道，瀝水後再運至下水點，目前怪手進場施工中，就池內挖出的海沙，回填下水點範圍。關於潛水教練反應，下水點經填築海沙後，海下能見度極低，管理處先停止下水點填沙工作，現況以施工後環境整理為主。

鵬管處說，消波塊有抛放海沙情形確有不妥，當下得知已制止施工行為，並責請撿拾清潔，恢復原狀，爾後會注意施工程序。下水點再研議以土包袋方式，舖築上下水沙灘面方式為宜，避免海水短期汙濁現象發生，已邀請大福村長辦公室20日至現地討論，因應當地廟宇至大福西沙灘請水事宜。