立委楊瓊瓔及市議員羅永珍等人前往舉行說明會。（李京昇攝）

地方居民到場關心。（李京昇攝）

台中市神岡區神洲里社區活動中心，位處狹小巷弄、空間壅擠，且土地及建物都屬於廟宇所有，也無建照及使照，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取易地興建，但用地難以取得，幾經奔走，19日終於取得高公局同意，租用國道4號神洲段橋下約300平方公尺空間，興建神洲里市民活動中心，總經費1398萬元，預定明年9月完工、10月啟用。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍19日邀集台中市政府民政局長吳世瑋、神岡區公所區長梁益明、神洲里長陳大燿、神洲社區發展協會理事長陳宏圖、大明宮主委陳秋胡及神洲里鄰長、鄉親等100多人，舉辦興建神洲里市民活動中心說明會。

神洲里長陳大燿及神洲社區發協會理事長陳宏圖強調，該里活動中心與廟宇共用，是在1991年間，由地方士紳集資興建，由於無建照及使照，2、3樓無法增設電梯，對社區長輩相當不便。

他們感謝楊瓊瓔協調高公局同意使用國道4號神洲段橋下約300平方公尺空間，促成神洲里市民活動中心易地興建，解決里集會所興建土地取得不易問題，也滿足里民活動等需求。

神岡區長梁益明簡報指出，「神洲里市民活動中心」位於國道四號橋下，基地屬於交通部高速公路局所有，在楊瓊瓔委員和中央協調後，取得這塊土地的使用，後續再由區公所向民政局爭取編列工程經費1398萬元，規畫設置辦公室、會議室、市民集會空間及無障礙廁所等設施，完工後歡迎活動中心所在地的神洲里及周邊居民多加利用。

楊瓊瓔表示，神洲里缺乏活動空間，本案雖然基地不是很大，但因為屬於中央土地，仍須妥善溝通，經過和高公局的不斷協調，並在神岡區前、後任區長支持下，終於解決困難並順利取得用地。

楊瓊瓔指出，2022年5月接獲陳大燿里長陳情，希望協助興建神洲里市民活動中心案，經過尋找興建用地取得地方共識後，幾經波折才讓新建計畫得以進行，未來里長及社區發展協會理事長將舉辦更多活動，讓長輩擁有更好的生活重心。

楊瓊瓔說，神洲里市民活動中心樓地板面積約300平方公尺，在設計上貼心考量長者行動性設計無障礙動線，不僅是地方的重要休憩中心，並兼具里民聯誼集會活動的場所、地方長照的重要據點及社區多元教學中心等用途，將成為不同年齡層最愛的休憩地點，她也強調盧秀燕市長上任以來，對台中的軟硬體建設不遺餘力，自己絕對會全力以赴在中央爭取更多經費，和市府一起把台中變得更好。