雖然樂觀情緒很高，但財經部落客Brett Schafer認為，是應該調整步調的時候，而且有兩檔股票，它們的市值將在2030年超越輝達。

首先是AI真正贏家Alphabet，目前全球市值第四大公司。隨著全球數十億用戶經常與谷歌搜尋和YouTube打交道，谷歌引領著數位廣告領域。

第二季谷歌搜尋營收年增14%，YouTube廣告營收年增13%，雲端營收年增29%。在過去12個月，該公司營業利益達到980億美元，創歷史新高。

投資人也許會說，谷歌在人工智慧領域落後，因為OpenAI在2022年末首次對大眾推出ChatGPT，而Alphabet似乎在對話和生成式AI處於落後。

但是現在，它已經展現出複製甚至超越OpenAI的能力，投資人應該放心。

隨著全球網路使用量增加，以及雲端運算擴大了市場份額，Alphabet還有很大的成長空間。而新的AI工具擁有潛力，它正被嵌入在例如Pixel手機等裝置中，Alphabet有很大的機會在2030年前達到比輝達更高的市值。

第二檔推薦的是亞馬遜(Amazon)，目前市值為1.8兆美元，居全球第六大。該公司在電子商務和雲端運算領域佔據主導地位，即便規模如此大，也能保持成長。

公司過去12個月的營收，已經從10年前的1000億美元，上升到6000億美元。而且該公司仍沒有顯示出放緩的跡象。

獲利能力一直是外界對亞馬遜的擔憂，但新執行長Andy Jassy已經減少了這方面的擔憂。過去12個月公司營益率已經躍升至9%的歷史新高，上季更是達到10%。隨著利潤率較高的廣告、訂閱和第三方電子商務服務的成長，整體利潤率只會上升。

相較於利潤率極高的輝達，亞馬遜可以透過擴大基礎、提高銷售額，來大幅提升獲利。

假設到2030年，亞馬遜可以實現1兆美元的營收和15%的營益率，那麼到2030年，亞馬遜的營業利益將上升至1500億美元，屆時市值可望超越輝達。