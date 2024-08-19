台北大巨蛋能否順利舉辦演唱會，目前仍取決於消防安全驗證結果的最終確認。財團法人消防安全中心基金會負責此次大巨蛋驗證工作，執行長陳文龍19日表示，驗證工作已大致完成，4位外聘委員中目前已有3位委員同意並簽署，只待最後1名委員確認無誤後即可通過，預計本周內完成審查。

遠雄集團委託消防安全基金會進行大巨蛋的消防安全驗證，並於7月底進行了實地演練，消安基金會在現場收集資料後，編寫出報告初稿，提交給4位外聘委員審查，委員們分別提出審查意見，要求遠雄集團回覆，陳文龍透露，目前已有3位委員同意並簽署，待所有委員同意後，即可完成審查，通過驗證。

陳文龍進一步說明，消防安全驗證主要針對應急編組和計畫審查，特別考量了演唱會滿場時的5萬5575名觀眾，其中也包括球場層的安全，整體消安編組包括91名人員及1名指揮官，每個位置的任務都已明確分配，並根據計畫制定行動流程，以便未來不同活動的工作人員能快速適應。

他也指出，審查過程中，委員們的意見涉及多個細節，如演唱會時球場層與看台上的觀眾在緊急疏散時可能出現的匯流狀況，以及舉辦宴會時，送菜與疏散動線是否會產生衝突等，這些都是審查中需要仔細考量的要點。