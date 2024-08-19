台灣女孩周子瑜2015年在韓國以TWICE成員身分出道，這個月初JYP官方無預警宣布她將成為TWICE中第3位Solo出道的成員，讓粉絲興奮不已，而她日前也在個人社群上曬出一系列專輯概念照。不過貼文首張照片的選擇卻讓網友擔心她，「是不是不太會經營社平交台」，進而引起討論。
周子瑜17日在IG分享多張美照，可見她放下一頭烏黑長髮，穿著紅色薄紗細肩帶洋裝，深V剪裁讓她的好身材若隱若現；下身裙擺則為透明材質，一轉身便可見她修長纖細的美腿，凸顯出她優雅的氣質，猶如女神降臨般。
照片曝光後，許多粉絲紛紛都前來朝聖大讚「美得像幅畫也美得不像話」、「美的太誇張了」。不過卻有網友在Dcard發文表示，周子瑜貼文中的第三張直視鏡頭的照片，比起在電話的側臉照更適合放在首圖，擔心她不太會經營社平交台。
對此，其他人留言「子瑜IG真的是分享，不像其他偶像會排版和放大照片，甚至有時會想她怎麼會放這張，明明美照那麼多，不過那也是她的個性吧。」粉絲則覺得這就是子瑜的魅力，「她就是很真實、很真誠」。然而，其實周子瑜曾在直播中回應過相關問題，坦言自己在發文時沒有想太多，重要的是當下的感覺。而她也曾提到，自己覺得漂亮照片太多了，所以比起美照，她更喜歡隨手拍到的真實照片。
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