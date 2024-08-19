菇類營養豐富，但部分痛風患者，卻擔心菇類含有普林不敢吃。營養醫學醫師劉博仁表示，菇類富含多醣體，有助調節免疫力與抗癌，也有研究發現常吃菇類的女孩子，能降低罹患乳癌風險，除非是痛風急性發作，否則太平盛世下，痛風病人一樣可以吃菇類來保健。

劉博仁上「小宇宙大爆發」節目中指出，不管是保健食品中的巴西蘑菇、靈芝，或是尋常食物香菇等，只要是菇類，都含有多醣體，多醣體在我們腸子裡可調節淋巴，淋巴免疫調升之後，對抗癌是有幫助的。

劉博仁說，菇類還含有維生素D2，吃到身體裡面，會慢慢轉化成我們需要的維生素D，此外，菇類也有抗癌成份，國外有個研究發現，常吃菇類的女孩子，罹患乳癌機會會下降，對提升整體免疫力是有幫助的。

劉博仁說，很多研究都發現，菇類對提升人的健康水平是有好處的，如果有自體免疫疾病，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，還是可以吃菇，絕對不是吃一塊菇就完蛋，而是不要吃太多的菇。

至於坊間流傳痛風患者不能吃菇？劉博仁說，就像痛風患者豆類可以吃菇嗎？痛風就是尿酸過高，以前都認為痛風的人，連豆漿都不要喝，「豆漿背了很多黑鍋」，你不要把豆漿當水喝，當然沒有問題。

劉博仁說，菇類也是一樣的，它產生的普林並不是太高，痛風患者在急性發作的時候，菇類、豆類可以少吃一點，但是你在太平盛世的時候，疾病控制很好的時候，適當攝取菇類是安全的。