大聯盟威廉波特例行賽。（美聯社）

The night is Jung.



First career RBI for @jace17jung 👏 pic.twitter.com/aQraKV8piC — Detroit Tigers (@tigers) August 19, 2024

大聯盟每年一度的威廉波特賽本季由老虎對上洋基，少棒的鮑曼球場只能坐進2532人，但是成功讓少棒球員與偶像們度過難忘的一戰。全場最大咖的球星「法官」賈吉（Aaron Judge）來者不拒，提供簽名、握手、擁抱、自拍，賈吉的父母還出來講古，提到賈吉兩歲時曾在少棒球場走失，多虧現場少棒球員的父母們幫忙尋回。

賈吉賽後說：「我不會忘記這些很酷的回憶，只是希望這場比賽可以有不同的結果。」洋基9局下半領先1分，終結者荷莫斯（Clay Holmes）關門失敗，老虎基斯（Colt Keith）、菜鳥楊恩（Jace Jung）兩支安打追平比分。

這是荷莫斯本季第10次搞砸救援，有洋基球迷在網路批評，只要看到荷莫斯出來暖身就準備轉台了。荷莫斯坦承兩顆關鍵的沉球都沒投好，他的自責分率2.88其實和上季差不多，但是上季救援27次成功24次，本季救援36次只成功26次，搞砸10次是美聯投手最多。老虎梅斗斯（Parker Meadows）10局下半再見安打獲勝。