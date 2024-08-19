桃園市大園區竹圍國中位於航空城開發區域內，大多數居民都已搬遷，近期校方招募代理教師及鐘點教師，家長擔憂學校鄰近工區學習環境已經很差，還找不到老師雪上加霜，影響孩子受教權。市府教育局指出，該校每學年依教育部核定增置專長代理教師及聘任鐘點老師，非航空城因素造成教師無意願服務該校。

國民黨市議員徐其萬說，航空城區域內學校都有類似問題，包含已經廢校的圳頭、后厝、沙崙、陳康4所國小以及即將遷校的竹圍國小，前幾年都因學生大量流失導致正式老師不敢到這些學校教書，而竹圍國中因為比較偏遠，班級數也不多，老師會有心理擔憂認為較不穩定，擔心萬一未來班級數持續減少需要再異動。他指出，像是廢校的老師就擁有優先介聘的機會，竹圍國中目前因為航空城開發因素處於過渡時期，期盼市府給予更多照顧，釋放更多利多讓老師願意到學校教學。

民進黨市議員游吾和則說，因航空城搬遷因素讓教學現場老師們也憂心忡忡，校長和不少教師歷經廢校，而竹圍國小即將和竹圍國中併入同一校區，在整合的過程中，可能導致教師赴竹圍國中任教的意願降低，且該校目前被工區包圍，受教環境與品質也受到影響，呼籲教育局要正視此問題，給予老師加給、獎勵或其他鼓勵措施，才能確保學生受教權益。

教育局回應，竹圍國中目前招聘的師資，為教育部核定增置專長代理教師，以及因教師兼行政減課剩餘節數的課程招聘鐘點代課教師，每學年依學校排課需求聘任代理及代課鐘點教師，並非因航空城搬遷造成教師無意願服務該校。截至8月19日學校已接獲3名有意願報名民眾致電，學校將以教學品質及學生受教權益為優先考慮，依公告簡章規定辦理甄選，以維護學生受教權益。