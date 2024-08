男星王陽明近來為了電影《角頭-大橋頭》,在各地勤跑宣傳。17日他到戲院與粉絲互動時,面對女粉伸手想合比愛心,王陽明改以拍手回應,事後直言「我不比娘砲的動作」。卻不料一石激起千層浪,簡單一句話讓他遭到台灣網友炎上,甚至連時代力量黨主席王婉諭也PO文公開點名,要王陽明應「注意自己的言行」;話題還一路延燒到大陸,衝上微博熱搜。如今王陽明本人,也發文回應了。

王陽明今(19)日在 Threads 針對此事作出回應,態度仍相當硬氣:「謝謝你們這些完全不懂電影宣傳的 Haters(仇恨者),但我必須說我超級愛你們這酸民。你們不就在討論話題嗎?所以去看看電影就知道為什麼了,不要只會在鍵盤上酸來酸去,好像你們什麼都懂,比我自己還懂我自己在做什麼!對,你們都超 Man!無敵 Man!」不過社群湧入不少負面留言,批評王陽明歧視。

王陽明今(19)日稍早在 Threads 針對此事作出回應。(圖/翻攝自王陽明Threads )

王陽明一句娘砲遭炎上。(曼尼娛樂提供)

事情初始,是一名女粉絲17日上傳想與王陽明比心卻被拍手回應的影片,文中笑虧「寶寶你很不浪漫」。而事後釣出王陽明回應,「我不是不浪漫,只是不比娘砲動作,我也不用美機(肌)」。結果就是這句話,讓他遭到其他網友抨擊「好感度大降」、「王陽明的娘炮言論,可見他的性平教育有多差」、「所以2024年了還在用娘砲這種歧視性字眼也是宣傳的一部分嗎?」、「你電影演得怎樣拍得怎樣我都沒興趣,我只對你拿娘炮這個詞彙當貶義詞感到噁心而已」。

王陽明一句「我不比娘砲的動作」引發熱議。(圖/翻攝自王陽明Threads )

就連時代力量黨主席王婉諭都在Threads 發文,直言「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些話無意間可能會對別人造成一生的陰影,「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎?」最後更呼籲公眾人物要多注意自己的言行,不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。

王陽明一句話連王婉諭也看不下去在Threads 上發文。(圖/翻攝自王婉諭Threads )

而話題不只在台灣發酵,甚至更延燒至微博;大陸網友紛紛怒批「其實我也討厭這個動作,但表達有點問題」、「比愛心就是娘炮嗎?不至於吧」。但也有人認為,「每個人都有拒絕自己不喜歡東西的權利,個人也不喜歡比心這個動作」。

王陽明也在限動上發文。(圖/翻攝自王陽明IG)

然而對於外界風暴,王陽明態度似乎沒有軟化,在限動上寫下:「我就是我,我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係,但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。I always stay true and be me」強調自己會保持真實,同時也不忘感謝支持和喜愛他的人,讓他可以做自己。