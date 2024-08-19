農曆七月，台南左鎮噶瑪噶居寺配合普渡展開「弱勢家庭福袋物資計畫」，將百桌的普渡物資，捐贈給周遭的左鎮、玉井、南化、楠西等4個偏鄉行政區弱勢民眾。不過，有別於過去以戶為單位，今年改以每戶人數為標準，每人1箱，總計有1270人受惠，將由區公所代為發放，首場捐贈儀式19日在左鎮區公所舉行。

噶居寺表示，有感於山區社福資源相對較少，去年普渡噶居寺洛本天津仁波切特別指示選購干貝、花菇等單價較高供品，為弱勢家庭補充營養；今年則以家庭實際生活用品為主，但因品項眾多，於是以綜合福袋的概念，透過福箱方式發放，除沙拉油之外，也隨機裝入各品項食品。

另外，有別於過去以戶為單位，今年擴大以列案受照顧人數為對象，4區內低、中低收入戶暨玉井區社福中心列案邊緣戶總計約543戶1270人受惠，每人均可獲得1箱福袋物資。

噶居寺指出，因發放物資多，特別招募志工協助裝箱，考量山區居民多以機車代步，今年福箱也以機車易運送的箱體為主，方便各家庭領取，預定8月19、20日上、下午分4場次送至各公所指定地點，由區公所排定時程通知區內弱勢家庭前往領取。