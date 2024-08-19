大陸科技巨頭華為將推AI晶片挑戰輝達地位，《華爾街日報》等外媒報導，華為正準備推出新款AI晶片Ascend 910C（昇騰910C），傳出最快會在今年10月開始出貨。前立委蔡正元在《大大平評理》節目中分析，輝達進軍大陸的路可能因此被堵住。

外媒引述知情人士說法指出，最近幾週大陸網路公司和電信商一直在測試華為最新處理器Ascend 910C，知情人士稱，華為這款新晶片的性能，可跟輝達去年推出的H100晶片相媲美，但H100在大陸無法直接銷售，可能對輝達造成衝擊。

華為新晶片能否撼動輝達地位？蔡正元指出，目前來看還言之過早，他強調H100晶片是輝達應對出口禁令推出的降規晶片，由此推測，華為910C應該只能跟輝達中低規格晶片相比，還無法挑戰輝達高規格晶片。

但蔡正元也說，輝達執行長黃仁勳想另闢蹊徑進入大陸市場的路，可能就被堵住了，因為華為的910C晶片將有價格優勢，預估定價在3萬美元，但輝達類似規格的晶片要價將近4萬美元，這將影響輝達在大陸的獲利。

此外，輝達近期股價下挫，蔡正元則認為，一大關鍵是無法進軍大陸市場，收入將比預期的大幅衰減，加上輝達傳出被歐美多國進行反壟斷調查，也造成衝擊，但其中最重要的原因，還是輝達先前漲幅太大了，股價幾乎翻12倍，許多投資人都在獲利了結。