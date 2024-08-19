中小型股亦不落人後，弘憶股(3312)、點晶(3288)、豪勉(6218)、錦明(3230)、晶彩科(3535)、氣立(4555)、圓剛(2417)、維田(6570)、東捷(8064)、彬台(3379)、松上(6156)、精聯(3652)、神準(3558)、華星光(4979)、鑫科(3663)、京城(2524)、慧友(5484)及友威科(3580)連袂亮燈漲停，雖然收盤前獲利了結賣壓出籠，指數一度急殺翻黑，但台積電擺尾力挺，台股指數化險收紅，但成交量因追高意願不足持續萎縮，終場加權股價指數為22409.63點，上漲60.3點，成交量為3191.89億元；OTC指數為268.88點，上漲2.64點，成交量為1166.5億元。

今天上市各類股中，以其他電子類股表現最佳，上漲幅約1.56%，其次是光電類股及營建類股，分別上漲1.36%及1.11%；表現較差者為玻璃類股、金融類股及油電氣類股，其中玻璃類股下跌0.9%，金融類股下跌0.87%，油電氣類股下跌0.85%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲3.48%，表現最差為航運類股、下跌0.47%。

就技術面來看，今天台股在美股續揚帶動下，指數開低走高，盤中指數大漲100點，終場上漲60.3點，以22409.63點作收；元富投顧總經理鄭文賢表示，美國進入選舉周期後，股市變數將增加，近期已出現大震盪。而美國經濟方面，CPI有所進展，就業市場也開始降溫，市場認為降息只是時間問題，股市有機會注入活水。美股雖短線修正，但仍力守多方，長多架構不變。從技術面觀察，台股8月2日向下跳空，缺口位置22465點-22141點，是具壓力的跌破缺口，而低檔6500億元兩天大量，確立21000點成中期支撐，大方向來看指數21600-22600點成重要支撐和壓力。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，第3季起台股波動幅加大，但基本面仍處正向，預估企業獲利成長動能將延續至2025年，從近期美國公布的經濟數據讓市場先前擔心的衰退消退，帶動大盤收復月線關卡，由於美國聯準會降息循環將展開，研判股市長多趨勢未變。預期隨全球半導體庫存調整結束與電子傳統旺季來臨，可持續留意產業能見度較佳之AI概念或消費性電子題材，此外，因應盤勢波動增加，可配置籌碼較穩定且業績低基期、低評價轉機股與降息受惠標的。

鄭文賢表示，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括晶圓代工、半導體設備、AI機器人和矽智財等，熱門次產業輪動，包括重電、營建資產、矽光子、能源相關等，原則上操作不追高。